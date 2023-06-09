溫拿樂隊首次Busking拍節目特輯 阿倫B哥見反應熱烈臨時Encore
五虎首次Busking演出，B哥哥笑指當係演唱會預演，阿倫同鍾鎮濤唱出多首經典金曲，吸引一大堆人圍觀，完場更掌聲不絕，溫拿與歌迷打成一片，歌迷聽得好開心好投入，當歌迷一齊大合唱《朋友》，有部分歌迷眼泛淚光，阿倫笑指天氣咁熱係咪汗水嚟。
溫拿過去50年走遍世界各地，對於今次Busking初體驗，阿強大呼好開心又好玩，阿倫又指本來 預唱3首歌，不過佢見在場觀眾反應咁熱烈，阿倫就諗不如玩埋唔好嘥！陳友笑稱諗住去「大笪地」開檔，佢認為大細嘅音樂表演都好，最重要係玩吓音樂。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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