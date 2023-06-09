溫拿樂隊首次Busking拍節目特輯 阿倫B哥見反應熱烈臨時Encore

無線娛樂新聞台報導：今年係溫拿樂隊成軍50周年，「五虎」譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（B哥哥）、彭健新、陳友及葉智強四出籌備一連串慶祝活動，佢哋將於8月舉行紅館告別演唱會，呢日現身赤柱為TVB拍攝節目特輯《溫拿50好時光》。