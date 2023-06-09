譚詠麟 溫拿樂隊首次Busking拍節目特輯 阿倫B哥見反應熱烈臨時Encore

溫拿樂隊首次Busking拍節目特輯 阿倫B哥見反應熱烈臨時Encore

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：今年係溫拿樂隊成軍50周年，「五虎」譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（B哥哥）、彭健新、陳友及葉智強四出籌備一連串慶祝活動，佢哋將於8月舉行紅館告別演唱會，呢日現身赤柱為TVB拍攝節目特輯《溫拿50好時光》。

五虎首次Busking演出，B哥哥笑指當係演唱會預演，阿倫同鍾鎮濤唱出多首經典金曲，吸引一大堆人圍觀，完場更掌聲不絕，溫拿與歌迷打成一片，歌迷聽得好開心好投入，當歌迷一齊大合唱《朋友》，有部分歌迷眼泛淚光，阿倫笑指天氣咁熱係咪汗水嚟。

溫拿過去50年走遍世界各地，對於今次Busking初體驗，阿強大呼好開心又好玩，阿倫又指本來 預唱3首歌，不過佢見在場觀眾反應咁熱烈，阿倫就諗不如玩埋唔好嘥！陳友笑稱諗住去「大笪地」開檔，佢認為大細嘅音樂表演都好，最重要係玩吓音樂。

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將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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