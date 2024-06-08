譚輝智首個個人演唱會熱力四射：粉絲與嘉賓共襄盛舉
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今晚（8日）8點05分，譚輝智的首個個人演唱會《譚輝智FIGHT FOR YOU演唱會》將於翡翠臺播出，節目長達兩個半小時。譚輝智在《中年好聲音2》中奪得亞軍後，於九龍灣國際展貿中心舉辦了這場演唱會，並成功成為「中二生」中第一位舉辦個人演唱會的歌手，人氣急升。開場曲《我恨我癡心》由輝智帶來，他在臺上感慨地說：「到呢刻企喺呢個舞臺，都好似發緊夢咁，我都成40歲人竟然開到演唱會，我喺度衷心多謝大家嘅支持！」當晚，他的頭號粉絲狄波拉（拉姑）也到場支持，輝智開玩笑地提到：「有位同我差唔多年紀嘅巨星，佢（指謝霆鋒）喺16歲時已經出道，佢唱嘅歌我由細聽到大，今晚我請到佢……個阿媽拉姑嚟，其實我唔係好明，你個仔咁出色，點解你會留意到我呢Pat嘢？」智輝接著獻唱《愛後餘生》向拉姑致敬，令她感動落淚。
嘉賓與互動環節豐富演唱會內容
演唱會的首位嘉賓肥媽與輝智合唱《重口味》，兩人的默契演出極具感染力，成功點燃現場氣氛。接著，輝智與一眾「中二生」進行Cosplay表演，他們分別扮演《龍珠》和《美少女戰士》中的角色，帶來《龍珠二世》和《美少女戰士》的合唱表演，場面熱鬧非凡。此外，演唱會中設有問答環節，輝智親自回答觀眾提問，當有觀眾問及是否會邀請拉姑擔任歌迷會會長時，拉姑幽默回應：「我做阿四得喇，以前做四嫂，所以可以做阿四。」逗得全場大笑。
感人時刻與結尾高潮
演唱會的高潮部分，輝智獻唱《離家出走》給在場的太太，並以《多麼感激》這首單曲表達對太太的感激之情，他在臺上發表愛的宣言，感謝太太一直以來的支持，令她感動落淚。最後，輝智連續演唱三首快歌《有效日期》、《哎呀哎呀親親你》和《屈到病》，展示其招牌機械式舞蹈，並以《與我常在》作為演唱會的壓軸曲目，為整場演唱會畫上完美的句號。
圖片來源：TVB