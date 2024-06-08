譚輝智首個個人演唱會熱力四射：粉絲與嘉賓共襄盛舉

嘉賓與互動環節豐富演唱會內容

演唱會的首位嘉賓肥媽與輝智合唱《重口味》，兩人的默契演出極具感染力，成功點燃現場氣氛。接著，輝智與一眾「中二生」進行Cosplay表演，他們分別扮演《龍珠》和《美少女戰士》中的角色，帶來《龍珠二世》和《美少女戰士》的合唱表演，場面熱鬧非凡。此外，演唱會中設有問答環節，輝智親自回答觀眾提問，當有觀眾問及是否會邀請拉姑擔任歌迷會會長時，拉姑幽默回應：「我做阿四得喇，以前做四嫂，所以可以做阿四。」逗得全場大笑。

感人時刻與結尾高潮

演唱會的高潮部分，輝智獻唱《離家出走》給在場的太太，並以《多麼感激》這首單曲表達對太太的感激之情，他在臺上發表愛的宣言，感謝太太一直以來的支持，令她感動落淚。最後，輝智連續演唱三首快歌《有效日期》、《哎呀哎呀親親你》和《屈到病》，展示其招牌機械式舞蹈，並以《與我常在》作為演唱會的壓軸曲目，為整場演唱會畫上完美的句號。