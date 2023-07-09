警聲百二秒｜Albert被老友甜言哄入局損手收場 Toby過大海睇學友合唱…
陳庭欣 呢日化身火辣女秘書不斷狂氹平時都係喺《東張西望》嘅最佳拍檔 區永權 ，其實呢日佢哋係為《警聲百二秒》拍攝，Albert仲話曾經被朋友狂氹落疊，仲因而投資損手，難怪呢日佢話拍攝對白似足當日朋友所講啦。
做慣司儀嘅Albert，早前仲為囝囝嘅畢業晚宴擔任司儀，仲認為壓力比平時開工做騷更加重要，仲似乎有少少遺傳到自己嘅主持功力呀。
至於Toby日前就去到澳門欣賞歌神 張學友 嘅演唱會，雖然唔係最貴價飛，不過Toby就一樣享受，仲話現場氣氛100分冇得頂呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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