警聲百二秒｜Albert被老友甜言哄入局損手收場 Toby過大海睇學友合唱...

警聲百二秒｜Albert被老友甜言哄入局損手收場 Toby過大海睇學友合唱…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：警聲百二秒｜Albert被老友甜言哄入局損手收場 Toby過大海睇學友合唱如痴如醉

陳庭欣 呢日化身火辣女秘書不斷狂氹平時都係喺《東張西望》嘅最佳拍檔 區永權 ，其實呢日佢哋係為《警聲百二秒》拍攝，Albert仲話曾經被朋友狂氹落疊，仲因而投資損手，難怪呢日佢話拍攝對白似足當日朋友所講啦。

做慣司儀嘅Albert，早前仲為囝囝嘅畢業晚宴擔任司儀，仲認為壓力比平時開工做騷更加重要，仲似乎有少少遺傳到自己嘅主持功力呀。

至於Toby日前就去到澳門欣賞歌神 張學友 嘅演唱會，雖然唔係最貴價飛，不過Toby就一樣享受，仲話現場氣氛100分冇得頂呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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