警聲百二秒｜整齊制服體驗水警日常 洪永城籌備《阿媽唔信》新一輯

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：洪永城 何沛珈 同 李顯曜 呢日齊齊以整齊制服拍攝《警聲百二秒》，為大家介紹水警嘅日常工作，Roxanne仲話淨係著制服已經好嚴謹有唔少地方要注意喇。經過呢日拍攝之後，佢哋就對水警日常有唔同睇法，如果有水警主題嘅劇集開拍，兩位年青人就話會舉手報名，不過Tony就話太辛苦自己怕怕咁話呀。

早前播出嘅《阿媽唔信我去亞馬遜》節目收視同口碑都唔錯，所以Tony話已經開始籌劃下一輯內容，仲話極地西伯利亞、撒哈拉沙漠甚至北韓都係考慮之列，而佢本人就希望可以拍攝自己從未踏足過嘅撒哈拉取景喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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