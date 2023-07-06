警聲百二秒｜整齊制服體驗水警日常 洪永城籌備《阿媽唔信》新一輯

無線娛樂新聞台報導：洪永城 何沛珈 同 李顯曜 呢日齊齊以整齊制服拍攝《警聲百二秒》，為大家介紹水警嘅日常工作，Roxanne仲話淨係著制服已經好嚴謹有唔少地方要注意喇。經過呢日拍攝之後，佢哋就對水警日常有唔同睇法，如果有水警主題嘅劇集開拍，兩位年青人就話會舉手報名，不過Tony就話太辛苦自己怕怕咁話呀。