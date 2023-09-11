警聲百二秒｜阮政峰勸勿貪小便宜做飛機豬 遇電話騙案糾纏嚇出一額汗…
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無線娛樂新聞台報導：警聲百二秒｜阮政峰勸勿貪小便宜做飛機豬 遇電話騙案糾纏嚇出一額汗
阮政峰 同 袁文傑 呢日齊齊現身開工，不過就並非為《愛．回家》出場，而係拍攝《警聲百二秒》嘅戲份。呢日扮演「飛機豬」嘅政峰，就話大家千萬唔好學佢嘅角色一樣為咗搵快錢而誤墜匪徒騙局，賺少少錢隨時就會得不嘗失喇。
政峰仲話近來電話騙案越來越恐怖，自己早前就遇到有人多次致電，回電之後對方唔止知道自己同家人詳細資料，令大家嚇出一額汗，所以提醒大家一定要千萬小心唔好輕信呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台