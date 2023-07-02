鄭衍峰狂摑蘇韻姿咁大仇口 各爆《不可能任務》最新內容

無線娛樂新聞台報導：蘇韻姿 呢日無啦啦被 鄭衍峰 連環狂摑，原來佢哋係為每集都以唔同短劇形式帶出防罪同防騙資訊嘅《警聲百二秒》演出，呆萌女大學生Andrea仲話誤墮法網，Leonard睇唔過眼之下於是就出手喇。