鄭衍峰狂摑蘇韻姿咁大仇口 各爆《不可能任務》最新內容
Andrea仲話拍攝前冇耐先喺網上被黑客入侵手機對話程式，好在冇大損失咋。早前挑戰《不可能任務》多個任務嘅佢，呢日就講返拍攝時嘅情況，而身處30層樓高處就唔係人人都好似佢咁大膽喇。
Leonard有份拍攝《不可能任務》，為節目攞埋建造業必備平安卡嘅佢，仲話搭棚燒焊佢哋都會參與挑戰呀。
網民點睇？
苏韻姿努力加油😊🎉❤
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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