警聲百二秒 鄭衍峰狂摑蘇韻姿咁大仇口 各爆《不可能任務》最新內容

鄭衍峰狂摑蘇韻姿咁大仇口 各爆《不可能任務》最新內容

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：蘇韻姿 呢日無啦啦被 鄭衍峰 連環狂摑，原來佢哋係為每集都以唔同短劇形式帶出防罪同防騙資訊嘅《警聲百二秒》演出，呆萌女大學生Andrea仲話誤墮法網，Leonard睇唔過眼之下於是就出手喇。

Andrea仲話拍攝前冇耐先喺網上被黑客入侵手機對話程式，好在冇大損失咋。早前挑戰《不可能任務》多個任務嘅佢，呢日就講返拍攝時嘅情況，而身處30層樓高處就唔係人人都好似佢咁大膽喇。

Leonard有份拍攝《不可能任務》，為節目攞埋建造業必備平安卡嘅佢，仲話搭棚燒焊佢哋都會參與挑戰呀。

網民點睇？

苏韻姿努力加油😊🎉❤

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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