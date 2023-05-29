警聲百二秒 馮盈盈被譚俊彥爆擇偶條件 首度合作望有機會拍綜藝

馮盈盈被譚俊彥爆擇偶條件 首度合作望有機會拍綜藝

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：馮盈盈同譚俊彥呢日現身警察駕駛及交通訓練中心，為節目《警聲百二秒》進行拍攝，二人首度合作，譚俊彥原來想同湯盈盈拍綜藝節目，笑言自己私下係搞笑藝人，佢哋共通點就係2016年入TVB。

馮盈盈首次著警隊制服，笑指整個人氣場頓時提升，唔敢搞笑同亂咁玩，下月10號係馮盈盈29歲生日，佢被譚俊彥爆擇偶條件，究竟盈盈最留意男仔啲咩？佢又有咩生日願望呢！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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