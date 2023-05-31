警聲百二秒｜東東扮經典廣告角色學到足 Zoie收假短訊邀外國發展

無線娛樂新聞台報導：黃建東 同 譚凱琪 呢日為警務資訊節目拍攝，而東東一面鬍鬚出現，原來係要扮演深入民心嘅旅遊廣告，希望大家唔會輕易誤信詐騙網站呀。拍攝前睇足幾十次廣告學足當中表現嘅東東，繼《愛美麗狂想曲》之後再同Zoie合作，更話今次唔再係當年被對方飛起嘅豬場老闆老公，非常搞笑呀。