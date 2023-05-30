新加坡直擊《變形金剛：狂獸崛起》首映禮 男主角Anthony難忘泉叔訪問...

新加坡直擊《變形金剛：狂獸崛起》首映禮 男主角Anthony難忘泉叔訪問…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：新加坡直擊《變形金剛：狂獸崛起》首映禮 男主角Anthony難忘泉叔訪問體驗

TVB娛樂台主播王鎮泉（Jeoffrey）前往新加坡直擊新片《變形金剛：狂獸崛起》舉行全球第一個首映禮，吸引各地媒體前來採訪，疫情後新加坡首次有荷里活大片舉行全球首映禮，電影監製、導演同男女主角等現身新加坡，大會更運嚟有四米高嘅巨型機械人嚟到現場，場面相當盛大！

作為新一輯男主角Anthony Ramos連日接受各地傳媒訪問，佢對泉叔發問相當難忘，原來泉叔要求佢哋扮機械人聲音，笑指因為泉叔先學懂，泉叔更教Anthony Ramos以廣東話自己介紹，Anthony Ramos今次有幸參與呢個系列，感覺極級興奮，佢覺得呢個系列係人生最喜愛嘅作品之一。電影系列嚟到第7部作品，雲集新舊機械人角色，團隊亦有各自分享心水至愛！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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