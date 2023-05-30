新加坡直擊《變形金剛：狂獸崛起》首映禮 男主角Anthony難忘泉叔訪問…
TVB娛樂台主播王鎮泉（Jeoffrey）前往新加坡直擊新片《變形金剛：狂獸崛起》舉行全球第一個首映禮，吸引各地媒體前來採訪，疫情後新加坡首次有荷里活大片舉行全球首映禮，電影監製、導演同男女主角等現身新加坡，大會更運嚟有四米高嘅巨型機械人嚟到現場，場面相當盛大！
作為新一輯男主角Anthony Ramos連日接受各地傳媒訪問，佢對泉叔發問相當難忘，原來泉叔要求佢哋扮機械人聲音，笑指因為泉叔先學懂，泉叔更教Anthony Ramos以廣東話自己介紹，Anthony Ramos今次有幸參與呢個系列，感覺極級興奮，佢覺得呢個系列係人生最喜愛嘅作品之一。電影系列嚟到第7部作品，雲集新舊機械人角色，團隊亦有各自分享心水至愛！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、劉德華、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！