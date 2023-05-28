新加坡直擊｜《變形金剛》新作宣傳主演現身 Anthony臨急考車牌應付演…
科幻電影系列新作《變形金剛：萬獸崛起》日前喺新加坡舉行大型宣傳，主演嘅Anthony Ramos就同埋Dominque Fishback仲有TobeNwigwe加上監製同導演一齊現身，分享拍攝時隔5年之後新一部作系列作嘅感想喇。
新作除咗大家都非常掛住嘅 柯柏文 同 大黃峰 之外，主角Anthony亦會同佢嘅拍檔 幻影 成為故事主軸，但係原來開拍前佢先臨急抱佛腳去開車，好在最後一Take搞掂咋。
據指新作會成為前傳三部曲嘅其中一部，至於早前參與演出嘅 Hailee Steinfeld 有冇機會再現身，監製就指 王鎮泉 呢個問題想當有趣，亦都有空間可以再構想會如何發展喇。
《萬獸崛起》故事喺男、女主角嘅家鄉發生亦喺當地拍攝，難怪佢哋都話親切又投入喇，Anthony仲話Dominque拍攝準備嘅筆記非常細緻，好似論文一樣，非常認真呀。而Tobe今次雖然係首次參與電影演出，同時又為新片創作音樂部份，就連監製都大讚佢嘅表現呀。
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