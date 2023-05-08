谷婭溦投資音樂學校剪綵 爆志偉低調協助公開感激

無線娛樂新聞台報導：谷婭溦 同音樂人 劉易昇 合作投資嘅音樂學校近日正式開幕，呢日佢就邀請咗一班圈中朋友好似 詹天文 劉威煌 周吉佩 同 周志康 等出席開幕儀式，而 曾志偉 何麗全 同Vivian嘅表姐 胡曦文 仲擔任剪綵嘉賓，佢向大家致辭時仲心情激動喜極而泣呀。