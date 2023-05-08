谷婭溦投資音樂學校剪綵 爆志偉低調協助公開感激

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：谷婭溦 同音樂人 劉易昇 合作投資嘅音樂學校近日正式開幕，呢日佢就邀請咗一班圈中朋友好似 詹天文 劉威煌 周吉佩 同 周志康 等出席開幕儀式，而 曾志偉 何麗全 同Vivian嘅表姐 胡曦文 仲擔任剪綵嘉賓，佢向大家致辭時仲心情激動喜極而泣呀。

事後佢接受訪問時，就話因為志偉多次出手幫忙，好似去年因為身體唔舒服要喺內地做手術時，志偉就連醫生都幫佢安排埋，難怪呢日佢連翻多謝啦。

其實開設音樂學校一直都係Vivian嘅夢想，呢次正式成為老闆，佢就認為好似夢想成真一樣，經過多年安排之後終於圓夢，佢就話希望可以一樣幫到學生達成夢想，仲要多謝家人嘅全力支持呀。

而Windy原來都係Vivian嘅學生之一，雖然學習時間唔長，不過Windy就話短短兩堂已經解決困擾自己已久嘅一啲唱歌技巧問題喇，仲話之後都要再約Vivian深造練習呀。

網民點睇？

恭喜!谷老師!🎉🎉🎉

恭喜溦溦老師！多謝娛樂新聞台採訪 Windy 💙

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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