谷婭溦感謝歌迷落力應援 巴士站廣告牌前打卡
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無線娛樂新聞台報導：谷婭溦日前推出新歌《Liar》，呢日現身巴士站廣告牌打卡，佢感謝歌迷早喺一個星期開始落力應援。
谷婭溦透露今次新歌展現人性多種面貌，關於真、假、善、惡主題嘅四部曲，有別以往作品，佢更花盡心思打造MV，將唔同面向呈現畀大家睇，谷婭溦希望儲多啲歌可以出碟。
網民點睇？
Vivian加油🤍
Vivian..!!!
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台