谷婭溦新歌唱爆大話精 MV狂換造型元素豐富

無線娛樂新聞台報導：谷婭溦 近日推出新歌《Liar》，以歌詞唱出對謊話連篇人性嘅不滿心情，喺MV當中有多個唔同造型嘅佢，又話每一個風格都係非常新鮮嘅嘗試，仲每一個都非常鍾意呀。新歌由溦溦同歌曲監製一齊創作，佢就話當中加入好多唔同嘅元素，自己花咗好多努力，大家可以仔細留意入面嘅細節，仲會有特別嘉賓參與MV演出呀。