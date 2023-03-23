谷婭溦新歌唱爆大話精 MV狂換造型元素豐富
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無線娛樂新聞台報導：谷婭溦 近日推出新歌《Liar》，以歌詞唱出對謊話連篇人性嘅不滿心情，喺MV當中有多個唔同造型嘅佢，又話每一個風格都係非常新鮮嘅嘗試，仲每一個都非常鍾意呀。新歌由溦溦同歌曲監製一齊創作，佢就話當中加入好多唔同嘅元素，自己花咗好多努力，大家可以仔細留意入面嘅細節，仲會有特別嘉賓參與MV演出呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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