家族榮耀之繼承者第15集：梁靖琪身世發現 羅嘉良暗中調查揭家族陰謀

在最新的電視劇《家族榮耀之繼承者》中，芷嵐（梁靖琪飾）進行了一項大膽的行動，她偷偷地對全家人的DNA進行了化驗。結果出人意料，她發現自己與守義（羅嘉良飾）之間竟然沒有任何血緣關係。「家族榮耀之繼承者劇情｜全30集劇透懶人包」中提到，這一發現將對整個家族的動向產生深遠的影響。

