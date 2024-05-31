家族榮耀之繼承者第15集：梁靖琪身世發現 羅嘉良暗中調查揭家族陰謀
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在最新的電視劇《家族榮耀之繼承者》中，芷嵐（梁靖琪飾）進行了一項大膽的行動，她偷偷地對全家人的DNA進行了化驗。結果出人意料，她發現自己與守義（羅嘉良飾）之間竟然沒有任何血緣關係。「家族榮耀之繼承者劇情｜全30集劇透懶人包」中提到，這一發現將對整個家族的動向產生深遠的影響。
守義的祕密調查
守義對於麗琪（陳靜飾）的背景感到疑惑，於是暗中派人調查她的過去。調查中他驚悉，朱父（王旌浩飾）的死竟然與他有所關聯。「守義對麗琪（陳靜飾）的背景產生懷疑，暗中派人調查她的往事，得悉朱父（王旌浩飾）的死其實與他有關。」
智斌與曉靈的愛情與困境
智斌（羅子溢飾）與曉靈（王敏奕飾）的愛情故事正在進行得如火如荼，但當Gigi（梁諾妍飾）突然提出結婚要求時，智斌感到壓力山大，最終不得不勉強答應。這段關係的發展讓觀眾對他們的未來充滿了好奇。
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圖片來源：TVB