蔡思貝走訪歐洲9個城市感恩綜藝之神眷顧 難忘暖心拾帽事件
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無線娛樂新聞台報導：蔡思貝於6月再次孭起行裝用廿幾日走訪歐洲9個城市，拍攝旅遊節目《貝遊歐洲》搜羅好多好玩嘅地方，上山下海嘆美食，佢更感恩獲綜藝之神眷顧，話咁快節目下星期一首播。
蔡思貝踏遍九大城市，當中有唔少難忘嘅經歷，蔡思貝坦言綜藝節目係靠突發事件發生，令件事變得有趣，今次有好多冇plan嘅突發事出現，絕對要多謝綜藝之神，而蔡思貝喺旅程中，最難忘係幫一個小男孩拾回一頂意義重大嘅帽，頓時有一種一家團聚嘅感覺，蔡思貝都希望《貝遊》系列長做長有，寓工作於娛樂。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台