賀年有新歌｜歌手齊集錄賀年新歌 《黃貔財神到》祝財源滾滾來

無線娛樂新聞台報導：年年賀年歌都一樣聽到悶？今年 周志康 伍富橋 謝東閔 谷婭溦 施匡翹 同《聲夢2》嘅 彭家賢 金永衡 ，早前就一齊為一首全新應節賀年歌《黃貔財神到》錄音喇，不過當中急口令一樣嘅歌詞，就考起咗閔大人喇，佢仲話希望新一年工作順利呀。