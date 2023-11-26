賀軍翔廿年後再合體林依晨 與許瑋甯柯震東合演新劇

無線娛樂新聞台報導：賀軍翔 許瑋甯 同 柯震東 呢日為新劇現身首映，可惜相隔20年再次合作演出嘅 林依晨 呢日未有出席，不過小美就指同老拍檔再合作，有一種既熟悉又陌生嘅感覺，仲覺得好似係自上次之後今次大家已經昇華成為父妻關係咁呀。