賀軍翔廿年後再合體林依晨 與許瑋甯柯震東合演新劇
廣告
無線娛樂新聞台報導：賀軍翔 許瑋甯 同 柯震東 呢日為新劇現身首映，可惜相隔20年再次合作演出嘅 林依晨 呢日未有出席，不過小美就指同老拍檔再合作，有一種既熟悉又陌生嘅感覺，仲覺得好似係自上次之後今次大家已經昇華成為父妻關係咁呀。
而許瑋甯 同 邱澤 自閃婚之後依然保持低調，日前余文樂生日嘅合照就罕有見到佢哋私下嘅甜蜜喇。今次佢同小美加上柯震東兩大型男合作，呢日佢就預先同大家分享自己嘅角色喇。至於首次同佢合作嘅柯震東就大叫緊張呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台