賈曉晨指老公樊少皇似木頭 稱每日都有50次離婚念頭
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無線娛樂新聞台報導：賈曉晨同樊少皇結婚7年有兩個囡囡，一家四口一直都相當幸福，但喺今年初佢哋就鬧出離婚風波，JJ仲喺社交平台發文大呻老公冇情趣冇辦法溝通，而樊少皇亦喺轉發帖文時，將「離開」兩個字打成「離婚」，雖然佢事後已經火速澄清，但因為JJ多次抱怨令離婚一事似層層咁。
呢日JJ出席一間美容店開幕時，心情似乎未受傳聞影響，佢仲大方形容心目中嘅老公形象，指對方就好似一舊漂喺水上嘅木頭咁，又笑言自己每日都會諗50次離婚，但一切都係諗下。
提到今個月20號就係JJ嘅生日，但佢就話因為而家有兩個囡囡，唔似以前咁自由，可以隨時同朋友見面，而家去到邊都要帶埋兩個女。JJ又指囡囡超級貪靚，喺屋企好似時裝騷咁成日換衫，又會將啲手鍊戴晒上身，JJ話老公樊少皇指囡囡貪靚嘅性格似自己而唔係似老婆喎。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台