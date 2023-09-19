賈曉晨指老公樊少皇似木頭 稱每日都有50次離婚念頭

無線娛樂新聞台報導：賈曉晨同樊少皇結婚7年有兩個囡囡，一家四口一直都相當幸福，但喺今年初佢哋就鬧出離婚風波，JJ仲喺社交平台發文大呻老公冇情趣冇辦法溝通，而樊少皇亦喺轉發帖文時，將「離開」兩個字打成「離婚」，雖然佢事後已經火速澄清，但因為JJ多次抱怨令離婚一事似層層咁。