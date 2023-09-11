賴雅妍新劇與庹宗華上演父女戀 孫可芳明年與劉冠廷舉行婚禮
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無線娛樂新聞台報導：由賴雅妍、簡嫚書、孫可芳主演嘅新劇呢日喺台北舉行宣傳活動，佢哋同林子閎、庹宗華、王子邱勝翊等一齊出席活動。劇中賴雅妍同庹宗華破格飾演父女戀，喺大會播放嘅片花入面，有一段庹宗華同自己告白嘅戲份，賴雅妍就話呢段土味情話係導演要庹宗華自己創作出嚟㗎！
簡嫚書同林子閎喺劇中雖然有唔少對手戲，但係鏡頭外簡嫚書話佢哋就好少交流，平時都係好安靜咁坐喺度。孫可芳8月喺社交平台宣布同拍拖14年嘅劉冠廷宣佈結束愛情長跑，而婚禮應該會定喺明年舉行。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台