賴雅妍新劇與庹宗華上演父女戀 孫可芳明年與劉冠廷舉行婚禮

無線娛樂新聞台報導：由賴雅妍、簡嫚書、孫可芳主演嘅新劇呢日喺台北舉行宣傳活動，佢哋同林子閎、庹宗華、王子邱勝翊等一齊出席活動。劇中賴雅妍同庹宗華破格飾演父女戀，喺大會播放嘅片花入面，有一段庹宗華同自己告白嘅戲份，賴雅妍就話呢段土味情話係導演要庹宗華自己創作出嚟㗎！