張家輝新作引出演員心底一面 許恩怡煞科宴化身小迷妹狂影合照

無線娛樂新聞台報導：張家輝執導嘅電影《贖夢》呢日舉行煞科宴，主演嘅劉俊謙、朱晨麗、Natalie許恩怡、袁富華等都有出席。年紀最細嘅Natalie滿場飛不停同大家自拍留念，之後又同家輝一齊扮驚嚇樣嚟影相，相當搞鬼。