張家輝新作引出演員心底一面 許恩怡煞科宴化身小迷妹狂影合照
雖然套戲就拍得有啲辛苦，但係嚟到煞科嘅一刻反而有啲唔捨得，仲諗點解咁快就完咗。由於拍攝時嘅工作氣氛超好，所以家輝指喺現場有啲演員完成演出後，都會繼續留低玩多陣。而劉俊謙就指雖然電影只係煞科咗幾日，與同片演員小別咗幾日，但呢日煞科宴再見都好似相隔好耐咁。
Natalie指自己喺戲中多數都係獨腳戲多，所以佢希望幾來可以再同大家合作，到時可以一齊演出，而喺佢隔離嘅家輝，即刻笑指Natalie而家喺影壇紅人，咩戲都會有佢演出，所以好快就可以再同大家見面合作。至於朱晨麗就話因為佢哋嘅戲份都係圍住佢哋幾個人，所以嚟到煞科宴呢日，佢先知有咁多人參與拍攝呀。
今次套戲以心理驚慄為題材，作為導演嘅家輝，就指大家都有歇斯底里嘅演出，仲會幾佢哋好底層嘅一面揭露人前，劉俊謙就話最初都以為會好大壓力，但因為家輝畀到好大信心同信任佢，加上同對方傾戲嘅過程又會有新靈感，令佢覺得相當好玩呀。Natalie都話家輝喺現場畀咗唔少建議佢，對佢演出超有幫助，而家輝就謙虛咁話自己喺現場演繹嘅時間，特別係拍啲重心戲，都係要編劇嘅協助先做到呀。
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