趁而家去台灣偷食譜 暉哥去完旅行去偷...食譜 伍韻婷加入「飯聚」綁住你個胃

暉哥去完旅行去偷…食譜 伍韻婷加入「飯聚」綁住你個胃

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：暉哥 林映暉 啱啱先同幾位台灣美女去完《自然系女子旅行》，有人就鬧集集都賣性感，暉哥知道就決定改一改方向，新節目唔賣肉，改行去偷嘢喎。

暉哥唔係偷啲乜古怪稀奇嘢，只係繼續喺新一季嘅《趁而家去台灣偷食…譜》同 伍韻婷 一齊偷師學嘢啫。佢哋仲聲稱自己廚藝有返咁上下，暉哥仲話第一季學識唔少秘訣之後已經學有所成咁話喎。

佢哋今次喺新一季節目都有唔少見識，仲學到唔少老店嘅師傅秘技，近廚得食下當然亦食到唔少好嘢喇，呢日佢哋就連講起都眉飛色舞吞口水，真係要即刻去搵嘢食醫肚先得喇。

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兩個from different worlds… but both 西女人!

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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