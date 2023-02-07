暉哥去完旅行去偷…食譜 伍韻婷加入「飯聚」綁住你個胃
暉哥唔係偷啲乜古怪稀奇嘢，只係繼續喺新一季嘅《趁而家去台灣偷食…譜》同 伍韻婷 一齊偷師學嘢啫。佢哋仲聲稱自己廚藝有返咁上下，暉哥仲話第一季學識唔少秘訣之後已經學有所成咁話喎。
佢哋今次喺新一季節目都有唔少見識，仲學到唔少老店嘅師傅秘技，近廚得食下當然亦食到唔少好嘢喇，呢日佢哋就連講起都眉飛色舞吞口水，真係要即刻去搵嘢食醫肚先得喇。
網民點睇？
兩個from different worlds… but both 西女人!
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