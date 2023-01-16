張敬軒直言為王菀之而拍裸跑戲 承諾票房過三千萬會派福利
先係Ivana讚軒公喺戲中表現好好，係論演技、風範、顏值定身手都無得頂，但當問到佢覺得軒公喺戲中裸跑一幕有咩評價？王菀之就話因為自己拍攝當日同對村民睇到呆咗，入定晒，喺佢隔離嘅軒公就追問Ivana當時係咪好驚訝？王菀之就話而家覺得好深刻，但係就仲未識反應，仲笑言自己隻眼自動打咗格呀。至於問到軒公呢個裸跑係咪一生人一次？軒公就指因為見王菀之在場佢先會肯除，畀對方睇啲養眼嘢，但係王菀之就似乎唔太領情，仲同軒公講事前冇問過佢呀。
講到票房報捷會派啲咩福利？軒公就話會派同片演員Jeffrey魏浚笙除衫，但大家就指觀眾更加上睇軒公跑福利照，軒公就反問王菀之到時係咪會曬泳衣照？王菀之就話：「我自己會着泳衣，但係我影個頭頂。」問到如果王菀之post泳衣照，軒公係咪就會post泳褲照？佢即刻笑言大家如果唔怕新年流流見到污糟嘢，佢自己真係冇咩所謂，仲話票房過3千萬會先同Jeffrey去做gym，操fit個身體先再show畀大家睇呀！
早前不幸中招嘅軒公，講到而家嘅身體狀況，佢就話已經康復晒，但就笑言自己一出世就有腦霧，所以中招後就唔係好覺，不過而家就有仲有一聲半聲咳，軒公又話只要自己見到王菀之就會好返，因為對方成日會刺激佢，令到佢腎上腺急升，王菀之聽到就叫軒公返屋企之後要唔自己小心保重，因為佢到時唔會再見到自己呀。
對於Uncle Ray離世一事，王菀之同張敬軒都話自己入行入得遲，冇同對方合作過，但就知對方對樂壇嘅貢獻，軒公就形容Uncle Ray好似流行音樂嘅字典同詞海，呢種Icon隨住時代轉變唔會再有，所以會好好咁懷緬對方。
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