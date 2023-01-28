張敬軒籌備7月開放錄音室 揚言公開魏浚笙洪嘉豪裸照作福利

無線娛樂新聞台報導：由張敬軒及王菀之主演嘅賀歲片《超神經械劫案下》上映短短幾日，累積票房衝破1000萬，戲中一班演員呢日出席謝票活動，感謝入場支持嘅觀眾，軒公首次擔任賀歲片男主角，預告要大派福利，揚言公開拍檔魏浚笙（Jeffrey）及洪嘉豪嘅裸照，黃正宜笑言有軒公及白只裸照，等2000萬票房就擺出嚟。