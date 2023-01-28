超神經械劫案下 張敬軒籌備7月開放錄音室 揚言公開魏浚笙洪嘉豪裸照作福利

張敬軒籌備7月開放錄音室 揚言公開魏浚笙洪嘉豪裸照作福利

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：由張敬軒及王菀之主演嘅賀歲片《超神經械劫案下》上映短短幾日，累積票房衝破1000萬，戲中一班演員呢日出席謝票活動，感謝入場支持嘅觀眾，軒公首次擔任賀歲片男主角，預告要大派福利，揚言公開拍檔魏浚笙（Jeffrey）及洪嘉豪嘅裸照，黃正宜笑言有軒公及白只裸照，等2000萬票房就擺出嚟。

魏浚笙自備揮春贈粉絲，軒公近排四出謝票，嚟緊有好多工作計劃，其中佢想7月籌備開放錄音室畀市民參觀，軒公執嘢嗰陣被重物壓傷，而好友容祖兒過年留港度歲，力撐軒公新戲，更指睇軒公裸跑當「賞月」，軒公拍完呢一幕，佢開始操弗自己，朝向中年型男目標進發；軒公下星期生日，不過佢話由細到大都唔慶祝生日，知道fans喺初七有搞謝票場，屆時有啲搞作。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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