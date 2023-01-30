超級毛特兒大賽丨向海嵐周奕瑋興奮與愛犬開工 黃嘉雯助狗狗克服分離恐…
踏入2023年舉行香港電視史上首個狗狗選美騷《超級毛特兒大賽》，將會跟觀眾見面，呢日一眾節目主持向海嵐、周奕瑋、黃嘉雯及鍾柔美，帶埋自己嘅愛犬現身面試會場，透過才藝表演及問答環節等，甄選參賽嘅「毛特兒」，好難得可以帶埋愛犬一齊開工，不過向海嵐同周奕瑋嘅心情好唔同。
向海嵐好開心同愛犬開工，佢好喜歡去邊都帶埋愛犬，亦希望香港有更多可以帶埋佢哋一齊去嘅地方就好，周奕瑋反而覺得好大壓力：「佢以前細個我帶佢拍好多節目，畀佢出吓鏡玩吓，自從佢上咗年紀，就冇再帶佢出嚟見啲大場面，對佢嚟講係一件好大嘅事，好擔心佢適唔適應到，佢頭先仲震緊，而家好啲。」
今次比賽競爭激烈近6百位參賽者前來面試，只有少數「毛特兒」有機會入圍，周奕瑋透露感人故事係獲得加分，向海嵐笑指自己好易喊，呢日成功吸引到一班愛狗人士前來；鍾柔美自細訓練愛犬茶茶，黃嘉雯則幫狗狗克服分離恐懼，自己有時要上網睇教學片，學習訓練狗狗。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五月天、BLACKPINK澳門站（2月4日預購）、林敏驄、周興哲（1月28日公開發售）、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY（2月1日優先購票）和NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
如何得知不同生肖在2023兔年感情、財運、事業、健康方面運程？有什麼生肖犯太歲及如何化解？
想知道12生肖於兔年運程如何？希望兔年在感情、財運、健康及事業方面更得心應手？Sundaykiss已為你準備好12生肖兔年運程，讓大家在兔年行個好運！犯太歲的朋友亦不用太擔心，有5大犯太歲生肖要留意小心多變化、多小人及易受傷，特別有2個月份要留意，Sundaykiss 為大家整合兔年5大犯太歲生肖及化解方法。
讀者留言