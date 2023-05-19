超級毛特兒大賽丨向海嵐周奕瑋與毛孩相處感親切 黃嘉雯著重人狗相處有…
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無線娛樂新聞台報導：超級毛特兒大賽丨向海嵐周奕瑋與毛孩相處感親切 黃嘉雯著重人狗相處有默契
香港電視史上首個狗狗模特兒真人SHOW《超級毛特兒大賽》將於5月22號晚上於J2首播，由向海嵐、周奕瑋、黃嘉雯及鍾柔美主持，呢日進行拜神儀式，節目有16組預備生透過淘汰形式作賽，當中有睡衣派對、交換主人等不同考驗。
向海嵐稱暫時未有準則，先跟一眾預備生見面再決定點去評分，今次有16隻唔同品種嘅狗狗，從中去選一個模特兒出嚟，向海嵐與眾多毛孩相處覺得好親切，而佢對貴婦狗情有獨鍾。
另一主持周奕瑋指有啲狗狗喺面試環節時，已令一眾評審印象深刻，譬如今次有一位16歲「婆婆」預備生，「婆婆」預備生係芝娃娃，周奕瑋坦言跟自己愛犬有啲相似，見到「婆婆」就覺得好有親切感，面對一群既可愛又活潑嘅毛孩，黃嘉雯著重人狗相處有默契。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台