超級毛特兒大賽｜主持參賽者帶愛犬公開現身 黃心美任嘉賓拒答細妹近況…
J2 節目《超級毛特兒大賽》嘅主持 向海嵐 周奕瑋 黃嘉雯 同 鍾柔美 加上 黃心美 同參賽嘅預備生，呢日一齊現身活動同大家見面，呢日佢哋齊齊同埋愛犬現身，場面就更為熱鬧喇。
節目播出以來受唔少觀眾歡迎，Anne同Jarvis就話感受到唔少觀眾嘅熱情，阿Jar仲話唔少朋友想一見節目中嘅可愛參賽狗狗呀。而首次擔任主持嘅Yumi，就話之前一直非常緊張，不過加入之後就一直受到大家嘅指導所以放鬆唔少，而Carmaney仲因為唔捨得被淘汰嘅參加者而多次落淚呀。
而黃心美呢日亦帶埋屋企嘅愛犬一齊現身，仲話節目當中會同各組參與狗狗互動，身為ENews元祖主持嘅佢，呢日仲提到如果有機會隨時會再喺唔同節目同大家見面呀。至於佢嘅妹妹 黃心穎 因為年前嘅「安心事件」後絕跡幕前，心美呢日就婉佢代細妹再答問題喇。
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