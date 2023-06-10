《超級毛特兒大賽》八強誕生！ Jimmy與薯餅相處點滴搞喊林夏薇

無線娛樂新聞台報導：無綫J2舉行香港電視史上首個選美真「狗」騷《超級毛特兒大賽》，由向海嵐、周奕瑋、黃嘉雯、鍾柔美（Yumi）擔任主持，八強「超毛預備生」誕生，佢哋穿上「嘉年華」主題嘅衫亮相，迎接大型總決賽，由林夏薇同周嘉洛做評審，聽到Jimmy講起同薯餅相處點滴，令林夏薇相當感觸，希望大家多啲愛護小動物。