超級毛特兒大賽｜黃嘉雯比堅尼上陣騷好身材 超毛周日決賽定冠軍

無線娛樂新聞台報導：參加《超級毛特兒大賽》嘅十強主人同佢哋嘅愛犬，今個星期日就會分出勝負，而身為主持之一嘅 黃嘉雯 呢日就為星期四播出嘅一集以比堅尼現身齊齊拍攝水著寫真，就連師姐 向海嵐 都大讚Carmaney身形Fit到爆呀。