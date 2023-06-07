超級毛特兒大賽｜黃嘉雯比堅尼上陣騷好身材 超毛周日決賽定冠軍
呢次佢哋參與節目中三日兩夜嘅訓練營，最後嘅重點拍攝就係由主人同愛犬配合主題拍攝，仲話各位都係絞盡腦汁各出奇招爭勝呀。不過要泳裝上陣嘅Carmaney就話自己要泳裝出鏡非常緊張，仲連嘢都唔敢食呀。
同咁多隻可愛嘅狗狗仲有佢哋嘅主人相處咗一段時間，幾位主持就話接近比賽尾聲開始有啲唔捨得，加上培養咗一定感情之後，往後嘅比賽就更加難做咁話呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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