超級毛特兒大賽｜黃嘉雯比堅尼上陣騷好身材 超毛周日決賽定冠軍

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：參加《超級毛特兒大賽》嘅十強主人同佢哋嘅愛犬，今個星期日就會分出勝負，而身為主持之一嘅 黃嘉雯 呢日就為星期四播出嘅一集以比堅尼現身齊齊拍攝水著寫真，就連師姐 向海嵐 都大讚Carmaney身形Fit到爆呀。

呢次佢哋參與節目中三日兩夜嘅訓練營，最後嘅重點拍攝就係由主人同愛犬配合主題拍攝，仲話各位都係絞盡腦汁各出奇招爭勝呀。不過要泳裝上陣嘅Carmaney就話自己要泳裝出鏡非常緊張，仲連嘢都唔敢食呀。

同咁多隻可愛嘅狗狗仲有佢哋嘅主人相處咗一段時間，幾位主持就話接近比賽尾聲開始有啲唔捨得，加上培養咗一定感情之後，往後嘅比賽就更加難做咁話呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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