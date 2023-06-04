超級毛特兒大賽｜黃心美憶離世愛犬心情沉重 Jarvis爆將進行水著寫真…
J2 節目《超級毛特兒大賽》呢日舉行淘汰賽，由12名預備生當中選出10強晉級，不過主持 向海嵐 同特別嘉賓 黃心美 對要同各有故事嘅參加者道別都非常不捨，而拍攝呢日更加係Scarlett愛犬離世一年嘅日子，難怪佢就更加感觸喇。
Scarlett仲認為緣份非常奇妙，呢日就似乎係特別安排佢同其他狗狗相處，唔使一個人胡思亂想喇。佢仲話早知獎金獎品咁豐富，就寧願唔做嘉賓都要報名參賽咁話呀。
至於Anne就話非常難以決定淘汰名單，加上今次比賽係首次舉行，所以嘉賓同主持決定名單就更加困難喇。要負責宣佈名單嘅 周奕瑋 就話心情有啲沉重喇，而 黃嘉雯 亦一樣覺得非常唔捨得，仲話好在唔係自己負責宣佈淘汰名單咋。
之後10強將會一齊進行3日2夜習訓，Carmaney仲要示範同愛犬一齊拍攝水著寫真呀。
網民點睇？
看到黃心美~就想到她妹妹…….
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