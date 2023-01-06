超能CP合體任開幕嘉賓 頒獎禮臨近做足全面準備

陳山聰 同 劉穎鏇 呢對《超能使者》CP，呢日再次合體為一個開幕活動擔任嘉賓，高勇同Open姐都一齊入圍星期日就舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮》，呢日佢哋就話已經為當日嘅戰衣做足準備，到時一定會令大家眼前一亮，Tiffany仲率先爆話一對美腿到時會同大家見面喎。