超能CP合體任開幕嘉賓 頒獎禮臨近做足全面準備
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陳山聰 同 劉穎鏇 呢對《超能使者》CP，呢日再次合體為一個開幕活動擔任嘉賓，高勇同Open姐都一齊入圍星期日就舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮》，呢日佢哋就話已經為當日嘅戰衣做足準備，到時一定會令大家眼前一亮，Tiffany仲率先爆話一對美腿到時會同大家見面喎。
山聰同Tiffany繼《超能》之後，近日又正合作新劇《奪命提示》，不過今次就係上司同下屬關係，佢哋仲話查案之餘又會有唔少打鬥戲，所以一樣係大挑戰，但係記對白一樣係一大考驗呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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