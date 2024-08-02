【獨家食譜】香港熱話！越式椰青燜豬肉配鍋巴簡單做法大公開美味無法抗拒

簡單步驟享受越南風味

在最新一集的《流行都市》中，觀眾們有幸學到了一道特別的越南美食——越式椰青燜豬肉。這道菜的特色在於它的香脆鍋巴，而製作過程意外的簡單。首先，將白飯平鋪在微熱的煎鍋中，中火烤至底部變成金黃色，然後在鍋邊加入半湯匙油以增加口感，繼續烘烤至鍋巴香脆。最後，只需將由熱油、蔥粒、鹽和糖混合而成的蔥油和豬肉鬆均勻撒在鍋巴上即可上桌享用。

製作越式椰青燜豬肉的步驟也非常直接。首先，將豬腩肉切片後，不需醃製，直接在熱油中炒至微黃。接著加入乾蔥、蒜蓉、蝦米和香茅爆香，然後倒入黃糖和魚露。之後，加入椰青水燜煮15至20分鐘，最後加入辣椒醬和指天椒煮幾分鐘即可。這道菜不僅可以與鍋巴一起食用，也可以直接作為下飯的美味選擇。

食材一覽

這道越式椰青燜豬肉需要的食材包括：- 豬腩肉約300克- 乾蔥2顆- 蒜蓉半湯匙- 香茅2條- 椰青水300毫升- 魚露6湯匙- 黃糖4-5湯匙- 指天椒6隻- 辣椒醬1湯匙- 蝦米2湯匙- 鍋巴所需的白飯1碗、豬肉鬆1湯匙、蔥粒4湯匙、少許鹽和糖、米糠油2湯匙這道菜的獨特之處在於它結合了越南的傳統風味與現代烹飪技巧，讓人一試難忘。快來嘗試這道美味的越式椰青燜豬肉，享受一頓異國風味的佳餚吧！