夏日消暑首選！Margaret傅季馨教你做越式烤豬肉檬粉 酸甜開胃超誘人

烹飪步驟詳解

在最新一集的《流行都市》節目中，Margaret傅季馨帶來了一道特別的越南菜——越式烤豬肉檬粉。這道菜不僅味道酸甜開胃，而且非常適合夏日消暑。製作過程中，Margaret師傅使用了豐富的香草和特色食材，包括金不換、薄荷葉和一種與常見芫荽外觀不同的越南芫荽，這些都是為了增添菜品的獨特風味。

首先，製作魚露甜酸汁，將蒜頭和指天椒略搗至出汁，再加入其他材料拌勻，放置備用。接著，將烤豬腩片材料混合均勻後醃製至少2小時。烤豬肉餅的製作也類似，將材料混合後攪拌至起膠，冷藏至少2小時，然後取出分成小份，搓捏成烤肉餅麵團。使用坑紋煎鍋煎至兩面焦香金黃，再將烤豬腩片放入另一煎鍋煎至熟透。

豐富配料與裝盤

最後的裝盤階段，將唐生菜鋪於碟底，依次放上煎好的烤豬肉餅和烤豬腩片，再加上檬粉和其他配料。淋上之前調製的魚露甜酸汁，一道色香味俱全的越式烤豬肉檬粉就完成了。Margaret師傅還特別提到，這道菜的靈魂在於其甜酸汁，「可以通過控制指天椒的數量或改用紅尖椒來控制辣度」。這樣既可以調節辣度，也保留了菜品的原汁原味。快來嘗試製作這道美味的越南菜吧！