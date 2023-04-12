趙學而管弦樂團合作開騷 要求重唱嚇壞指揮
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無線娛樂新聞台報導：慶祝成立15周年嘅 香港業餘管弦樂團 邀請 趙學而 合作開音樂會慶祝，首次同樂團合作嘅學而呢晚就精選咗大批歌曲為觀眾表演，仲認為係自己嘅成就解鎖呀。佢同樂團指揮 蘇潔明 一齊接受訪問時，仲話雖然緊張，不過就非常享受同好玩喇。
呢晚學而表演中途突然要求再唱一次《尋人》，原來都係因為唔夠喉所致，不過就嚇到蘇潔明以為自己出錯喇。而曾同 吳耀漢 合作演出電影《夠薑清道夫》嘅佢，雖然合作唔算特別多但係對前輩離世亦覺得非常可惜，仲話對方充滿幽默感。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台