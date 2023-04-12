趙學而管弦樂團合作開騷 要求重唱嚇壞指揮

無線娛樂新聞台報導：慶祝成立15周年嘅 香港業餘管弦樂團 邀請 趙學而 合作開音樂會慶祝，首次同樂團合作嘅學而呢晚就精選咗大批歌曲為觀眾表演，仲認為係自己嘅成就解鎖呀。佢同樂團指揮 蘇潔明 一齊接受訪問時，仲話雖然緊張，不過就非常享受同好玩喇。