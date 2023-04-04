趙學而首與管弦樂團開騷 綵排緊張日日背歌詞

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：即將同 香港業餘管弦樂團 合作開音樂會嘅 趙學而 近日就埋首同樂團日夜綵排，呢日學而同樂團指揮 蘇潔明 一齊接受訪問時，就話自己其實非常緊張，因為擔心自己失誤會令大家都一齊要重新嚟過，同平時表演非常唔同呀。

第一次同樂團合作嘅佢，又話雖然壓力唔細，不過呢次經驗就既難得又令自己非常享受，而自己就擔心記性唔好，所以就日日落力背歌詞喇。

學而呢日又話，Fans一知道即將開騷，就己經喺社交平台點唱，不過佢就心中有部份心水，仲同學團一齊合作，希望大家聽到有感覺呀。

呢日大家又神秘為佢送上蛋糕慶祝生日，更成為佢今年第一個生日蛋糕，仲話希望大家都身體健康咁話。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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