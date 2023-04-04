趙學而首與管弦樂團開騷 綵排緊張日日背歌詞

無線娛樂新聞台報導：即將同 香港業餘管弦樂團 合作開音樂會嘅 趙學而 近日就埋首同樂團日夜綵排，呢日學而同樂團指揮 蘇潔明 一齊接受訪問時，就話自己其實非常緊張，因為擔心自己失誤會令大家都一齊要重新嚟過，同平時表演非常唔同呀。