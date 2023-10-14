小僑被繼子劉子銓改口嗌媽媽 透露當刻心情又驚又喜

無線娛樂新聞台報導：台灣前七朵花成員趙小僑同老公劉亮佐婚後非常恩愛，去年7月誕下女兒「典典」，不時喺社交平台分享幸福嘅日常，近日小僑被20歲繼子劉子銓改口嗌媽咪，令小僑又驚又喜，呢日佢以大使身份出席品牌活動透露當刻心情。