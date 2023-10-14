小僑被繼子劉子銓改口嗌媽媽 透露當刻心情又驚又喜
廣告
無線娛樂新聞台報導：台灣前七朵花成員趙小僑同老公劉亮佐婚後非常恩愛，去年7月誕下女兒「典典」，不時喺社交平台分享幸福嘅日常，近日小僑被20歲繼子劉子銓改口嗌媽咪，令小僑又驚又喜，呢日佢以大使身份出席品牌活動透露當刻心情。
小僑當時湊緊阿女，突然繼子銓銓稱有事要講，問可唔可以嗌媽媽，小僑直接答應，之後回想呢件事令佢感覺比較深，繼子銓銓、阮經天及李李仁合作嘅新戲日前入圍今屆金馬獎7項提名，小僑欣慰阿仔有機會與演藝前輩合作，同時佢笑指有迫阿仔減肥，因為阮經天及李李仁好瘦，阿仔拍埋去會顯肥。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台