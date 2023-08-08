趙露思代言椰汁大賣口乖 日夜忙開工盼休息直衝泰國

無線娛樂新聞台報導：內地新生代女星 趙露思 呢日現身上海一個飲品活動，外表可愛嘅佢一身夏日打扮，又即場示範消暑椰汁飲品。佢仲提到自己平時拍戲都一樣會自製解暑飲品，又爆自己最愛下廚煮返兩味同唔同甜品咁話呀。