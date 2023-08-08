趙露思代言椰汁大賣口乖 日夜忙開工盼休息直衝泰國
廣告
無線娛樂新聞台報導：內地新生代女星 趙露思 呢日現身上海一個飲品活動，外表可愛嘅佢一身夏日打扮，又即場示範消暑椰汁飲品。佢仲提到自己平時拍戲都一樣會自製解暑飲品，又爆自己最愛下廚煮返兩味同唔同甜品咁話呀。
近年拍劇廣告冇停過嘅佢，又話非常渴望有時間放假去泰國享受熱帶國家嘅陽光同海灘，因為無論係放鬆定係購物狂食，當地都一流咁話。唔少女仔去到邊都要影相影一大餐，呢日佢就分享自己嘅影相小秘訣喇。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台