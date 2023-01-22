Maggie市集寫揮春賀歲 功整有力似模似樣

無線娛樂新聞台報導：時下唔少人都鍾意買現成揮春，貪方便之餘亦周圍都買到，不過過往傳統屋企長輩親手揮豪嘅傳統，就唔應該任由佢消失嘅，呢日我哋就發現一位好面熟嘅年青人親手寫非常功整嘅賀年揮春，仲可以Custom內容，正式係將新潮傳統完美融合呀。