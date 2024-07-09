跨年夜奇遇與告別淚水：阿寶李李祕密揭露 範總汪小姐情深一別 黃河路老闆孃認錯

在跨年夜的溫馨時刻，阿寶偶然在熱氣羊肉餐廳遇到了獨自一人的李李。兩人決定共進晚餐，並約定把這頓飯當作新年的開始，不涉及任何工作話題。「飯後阿寶送李李回家，李李向阿寶托出身世祕密。」這段深夜的心靈交流，無疑加深了他們之間的理解與連結。