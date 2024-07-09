跨年夜奇遇與告別淚水：阿寶李李祕密揭露 範總汪小姐情深一別 黃河路老闆孃認錯
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在跨年夜的溫馨時刻，阿寶偶然在熱氣羊肉餐廳遇到了獨自一人的李李。兩人決定共進晚餐，並約定把這頓飯當作新年的開始，不涉及任何工作話題。「飯後阿寶送李李回家，李李向阿寶托出身世祕密。」這段深夜的心靈交流，無疑加深了他們之間的理解與連結。
範總承諾與汪小姐成長
在深圳，範總結束了一天的工作，乘坐當地的三輪車離開工廠。他在遠處向汪小姐揮手告別，儘管未能直接幫助到她，但他履行了與阿寶之間的承諾：「如果有一天汪小姐落難，他一定出面幫忙。」這不僅見證了汪小姐的成長，也展示了範總對朋友的堅持與忠誠。
黃河路新風貌與老闆孃轉變
黃河路的老闆孃們這次來到至真園，不是為了製造麻煩，而是帶著誠意來認錯。李李對此毫不動搖，堅持按照自己的計劃前行，不受外界干擾。「李李當然沒有打算跟這些老闆孃聯盟，她只會按照自己的計劃來，做自己要做的事。」這顯示了她的堅定與獨立性。
黃河路三位女性告別舊日生活
金老闆事件後，小江西與露絲、敏敏在飯店後巷告別。儘管她們在黃河路只是配角，但在自己的人生故事中，她們是無可替代的主角。「當初，她們三人一起結伴來黃河路闖蕩，各自努力做了領班，如今離別在即。」這段旅程的結束，不僅是職業生涯的一個節點，也是她們友誼的一次重要考驗。
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圖片來源：TVB