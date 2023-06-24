身體最誠實丨莫樹錦相隔14年再次主持節目 孖李佳芯探討生活健康問題...

身體最誠實丨莫樹錦相隔14年再次主持節目 孖李佳芯探討生活健康問題…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：身體最誠實丨莫樹錦相隔14年再次主持節目 孖李佳芯探討生活健康問題

莫樹錦醫生相隔14年再次擔任節目主持，與何沛珈及梁超怡一齊《身體最誠實》擔任主持，TVB總經理曾志偉亦有到場，另一主持李佳芯則身處外地未能出席。

莫樹錦醫生形容李佳芯係幾貪玩，又相當活潑，大家溝通都幾容易，莫樹錦指何沛珈曾任職護士，對於醫學上有認識，二人做節目感覺好似傾偈咁，莫樹錦稱佢今次由「流姑娘」變咗「醒姑娘」。

莫樹錦醫生讚三位女主持好合拍，同時佢邀請醫生朋友一齊探討醫學問題，解答市民大眾想問又問唔到嘅問題。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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