中年好聲音演唱會5.13舉行 丁文俊唱《因為愛情》改歌詞玩龍婷

無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》10強終於誕生，節目進入尾聲，無論係參賽者及觀眾均感到依依不捨，呢日節目主持車婉婉同評審伍仲衡率領23位參賽者一齊喺商場亮相，宣佈喺5月13號舉行「中年好聲音夢想成真演唱會」。