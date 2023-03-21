車婉婉 中年好聲音演唱會5.13舉行 丁文俊唱《因為愛情》改歌詞玩龍婷

中年好聲音演唱會5.13舉行 丁文俊唱《因為愛情》改歌詞玩龍婷

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音》10強終於誕生，節目進入尾聲，無論係參賽者及觀眾均感到依依不捨，呢日節目主持車婉婉同評審伍仲衡率領23位參賽者一齊喺商場亮相，宣佈喺5月13號舉行「中年好聲音夢想成真演唱會」。

眾參賽者即場大展歌喉，由於顏志恒未有到場，車婉婉臨時頂上，與吳大強合唱《總有你鼓勵》，而龍婷同丁文俊呢對緋聞男女獻唱《因為愛情》，丁文俊更改歌詞玩龍婷，成為全場焦點。

李玟日前喺美國接受左腳手術，呢日李思林透露細妹康復進展，目前情況每星期都有進步，早前傳出李玟疑與富商Bruce離婚，李思林表示：「佢唔問我，我就唔會講，喺啲好困難嘅時期，做屋企人只能夠支持佢，如果佢搵我，叫我畀意見，我一定畀。」

眾參賽者亦冇諗過今次收到咁大份「禮物」，按捺不住內心激動嘅心情，眾人已開始計劃表演項目，曹敏寶最想圓女團夢，要努力keep fit，而周吉佩最想一齊組Band上台，龍婷最想唱《魯冰花》、羅啟豪希望再唱《作詞人》等，今次由伍仲衡擔任演唱會音樂總監，佢笑言唔使「畀燈」，大家可以好好享受個舞台。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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