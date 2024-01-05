車婉婉演唱會騷跳唱實力 邀許志安擔任嘉賓竟成謎！？
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無線娛樂新聞台報導：車婉婉擔任TVB歌唱真人騷《中年好聲音》嘅主持後，重燃對歌唱同演藝嘅熱誠，佢估唔到竟然為佢帶嚟首個個人演唱會嘅機會，婉婉為咗個騷近日落力排練，為咗展現跳唱一面，笑指係自己整蠱自己。
婉婉今次將以7首快歌串連埋一齊，再搵伍仲衡編曲同Sunny Wong排舞，婉婉都話跳起上嚟原來有好多嘢要排，話晒係首個個人演唱會，嘉賓方面，除咗之前公佈咗嘅孫耀威同中聲家族外，大家好關心會唔會有機會聽到佢同許志安再演繹經典合唱歌《會過去的》，婉婉話呢首歌一定會唱，自己亦有聯絡安仔，但係對方book咗機票去咗旅行，所以自己係咪成事都係未知，要去到開騷當晚先知會唱咩版本！
婉婉勤於練歌練舞，佢身型有明顯進步，更加係練出馬甲線，佢話自己已經成兩個月冇食飯。至於當晚歌衫有幾性感，婉婉就話如果條馬甲線有幾長，件衫就會有幾短，一切視乎馬甲線嘅成果。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台