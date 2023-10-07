劉威煌未獲「奄尖魔人」滿意 黃劍文選歌絞盡腦汁減少哭腔
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無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》周日晚播出呢集係60強淘汰賽，只有30位參賽者可以晉級下一回合！今次賽制非常刺激，60強選手輪流上台演唱，獲得5燈選手直接晉級，獲得0燈或1燈則直接被淘汰；至於獲得4燈、3燈及2燈嘅選手，將迎接台下其中一名選手嘅挑戰；挑戰完畢後，較高分者將獲晉級機會，兩個只能活一個！
今集出場選手有唔少唱得之人，包括首回合5燈選手劉威煌、李浩森、古淖文、 譚輝智及陳俞霏，上演兩位5燈選手廝殺戲碼，絕對值得期待！第一位出場嘅選手係劉威煌，選唱歌曲《徹夜纏綿》，惟其表現超緊張，未獲「奄尖魔人」伍仲衡滿意。
上回獻唱《一見你就笑》嘅李浩森再次挑戰跳唱歌曲，獻唱英文歌《Twist And Shout》邊唱邊嗌大家一齊唱，熱愛音樂嘅浩森原來追夢過程曾遇波折，事件與浩森8歲時父親不幸離世有關，媽媽唔贊成浩森掂音樂，幸好浩森最終得到媽媽支持。
古淖文主動挑戰對手，希望越早出場越好，原來呢個係佢策略之一！黃劍文亦為選歌絞盡腦汁，參考之前評判畀嘅意見減少哭腔唱法。
於上集出場後獲得不少關注嘅「光頭仔」王嘉明今集登場，以白色西裝上陣，帶陳百強親贈毛公仔上台唱《等》，獻唱期間更大飆假音，而上一輪以兩燈成績候補晉級嘅江嘉恩，揀歌向老公告白，全場氣氛感動。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台