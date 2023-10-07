劉威煌未獲「奄尖魔人」滿意 黃劍文選歌絞盡腦汁減少哭腔

無線娛樂新聞台報導：TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》周日晚播出呢集係60強淘汰賽，只有30位參賽者可以晉級下一回合！今次賽制非常刺激，60強選手輪流上台演唱，獲得5燈選手直接晉級，獲得0燈或1燈則直接被淘汰；至於獲得4燈、3燈及2燈嘅選手，將迎接台下其中一名選手嘅挑戰；挑戰完畢後，較高分者將獲晉級機會，兩個只能活一個！