談及新歌遲來的加冕 車婉婉都會感觸落淚

無線娛樂新聞台報導：車婉婉喺五月舉行既「中年好聲音演唱會」時，率先獻唱新歌《遲來的加冕》，婉婉事前無諗過大家既反應咁好，日前佢就去到銅鑼灣海旁為新歌拍攝MV， 由於香港近期不時受惡劣天氛影響，婉婉起初都擔心拍攝受影響，幸好天公造尾一切順利。