談及新歌遲來的加冕 車婉婉都會感觸落淚
廣告
無線娛樂新聞台報導：車婉婉喺五月舉行既「中年好聲音演唱會」時，率先獻唱新歌《遲來的加冕》，婉婉事前無諗過大家既反應咁好，日前佢就去到銅鑼灣海旁為新歌拍攝MV， 由於香港近期不時受惡劣天氛影響，婉婉起初都擔心拍攝受影響，幸好天公造尾一切順利。
婉婉講番當初有諗住想出新歌時，幸得身邊有一位導演朋友支持，伍仲衡答應幫手作曲而促成整件事。講到呢份由林若寧去度身訂造既歌詞，婉婉就話每次入錄音室唱都會忍唔住喊，因為太能夠道出佢既故事，當佢提到歌詞「當天那真我 還微笑心足了」時就忍唔住喊。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台