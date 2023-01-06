輕功｜朱仔首演父親與3月大嬰兒合作

喺《輕．功》被絕世港女Chloe一個唔該飛起仲嫁埋人嘅 朱敏瀚 ，劇情近日又有新發展，Chloe突然再次現身，仲暗示朱仔先係BB嘅親生爸爸，令到拍劇10年嘅朱仔，今次再有新挑戰，要首次扮演爸爸，仲要同小BB對戲呀。