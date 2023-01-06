輕功｜朱仔首演父親與3月大嬰兒合作
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喺《輕．功》被絕世港女Chloe一個唔該飛起仲嫁埋人嘅 朱敏瀚 ，劇情近日又有新發展，Chloe突然再次現身，仲暗示朱仔先係BB嘅親生爸爸，令到拍劇10年嘅朱仔，今次再有新挑戰，要首次扮演爸爸，仲要同小BB對戲呀。
呢次朱仔就話感覺非常特別，仲令自己對未來自己真係做爸爸有咗更大幻想。除咗多咗個仔， 朱晨麗 亦成為佢身邊另一個重要嘅異性，仲同朱仔一齊照顧BB呀。
網民點睇？
BB好可愛
吴彦祖接班人😎😂💪💪
單身男女+潮流教主😍编劇！劇情中國時装界戰場🤟🥳
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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