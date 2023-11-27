農夫廣州閉關7日製作新專輯 土炮棉皮毛氈搭錄音室C君病倒周圍傳
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無線娛樂新聞台報導：農夫 近日喺廣州閉關切日為新歌錄音，事後佢哋仲即時將工作室還原交還，雖然現場連「錄音室」都係就地取材搭建而成，不過佢哋就一樣話非常唔捨得，就算期間C君病倒仲傳染俾大家，但係今次一樣係非常難得嘅經驗呀。
講到點解錄音都要搞到咁克難，佢哋就指原定係閉關扮行為藝術家，再造音樂同大家交流，但係就搞笑話發現大家似乎對佢哋新歌完全冇興趣，仲話新專輯會以現場演唱形式發佈喎。
為《亞洲超星團》擔任導師嘅佢哋，就話今次過程睇清楚晒自己不足，仲話見到65位練習生人人都臥虎藏龍，所以農夫決定以後都藏拙，唔好亂出醜咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台