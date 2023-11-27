農夫廣州閉關7日製作新專輯 土炮棉皮毛氈搭錄音室C君病倒周圍傳

無線娛樂新聞台報導：農夫 近日喺廣州閉關切日為新歌錄音，事後佢哋仲即時將工作室還原交還，雖然現場連「錄音室」都係就地取材搭建而成，不過佢哋就一樣話非常唔捨得，就算期間C君病倒仲傳染俾大家，但係今次一樣係非常難得嘅經驗呀。