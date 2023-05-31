農夫廣州開大型演唱會 逾萬人大型場館全爆滿

無線娛樂新聞台報導：近日喺內地舉行多場演唱會嘅 農夫 ，呢日去到廣州舉行萬人大型表演，佢哋仲為當地歌迷準備咗全新歌單，更係佢哋十多年以來嘅首次大型演唱會，更有成30人嘅Dancers合作，現場氣氛仲非常熱烈呀。