農夫廣州開騷反應熱烈 C君搞笑：懷疑下次我哋唔使喺度
C君指最近呢兩場騷嘅觀眾好熟佢哋嘅歌，未開場之前播緊農夫嘅歌，啲觀眾已經跟住唱，C君搞笑表示：「佢哋(觀眾)自己都好開心咁，好特別呢個經驗，我哋開始懷疑下次都唔使喺度，係咁播！」農夫由1月3號開始，分別喺廣州、東莞、佛山等地，連開8場演唱會，C君指連開咁多場都仲頂到，若果中間有時間休息就更加好。
陸永同C君嚟緊覺得休假計劃最緊要，想返香港陪家人過農曆新年，C君又指今次巡演嘅場次因各種關係，需要取消或延期，佢哋接下來都要「找數」，陸永稱之前喺微博有問過網民想佢哋去邊度演出，陸永希望歌迷有提過嘅地方，佢哋盡量安排演出。
網民點睇？
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