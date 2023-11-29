熱巴娜札上海激鬥各具美態 倪妮愛靚害慘膊頭奚夢瑤Fit到漏
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無線娛樂新聞台報導：迪麗熱巴 古力娜札 倪妮 等內地女星，呢日同 惠英紅 易烊千璽 奚夢瑤 一齊現身上海一個時裝活動，大家都以唔同形象打扮示人。而全身黃金打扮出現嘅 熱巴，仲有谷胸透視性感嘅娜札兩位新彊美女，造型就各具美態喇。
倪妮同樣低胸上陣，但係就被發現疑係靚衫太重，搞到佢被肩帶磨到出水泡呀。何家新抱 奚夢瑤 雖然已為兩胎之母，不過呢日現身一身曲線就令唔少女士羨慕喇。
網民點睇？
古力娜扎和娜然穿得蛮好看的，其他的就算了吧😅
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台