熱巴娜札上海激鬥各具美態 倪妮愛靚害慘膊頭奚夢瑤Fit到漏

無線娛樂新聞台報導：迪麗熱巴 古力娜札 倪妮 等內地女星，呢日同 惠英紅 易烊千璽 奚夢瑤 一齊現身上海一個時裝活動，大家都以唔同形象打扮示人。而全身黃金打扮出現嘅 熱巴，仲有谷胸透視性感嘅娜札兩位新彊美女，造型就各具美態喇。