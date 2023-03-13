迪麗熱巴神隱被指結婚懷孕 Fit爆現身活動凹凸有致闢謠

無線娛樂新聞台報導：早前傳聞喺內地大紅嘅女星 迪麗熱巴 整整7個月未有新作推出，先係指佢同男星黃景瑜熱戀甚至秘婚，之後仲越傳越誇張，直情話迪麗熱巴已經懷孕秘密分娩。雖然真係好一段時間冇新工作，不過呢日佢以貼身開衩裙現身上海一個活動，纖腰長腿都展露人前，就令所謂嘅生仔傳聞不攻自破喇。