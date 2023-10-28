迪麗熱巴分享保持體態 秦嵐聲沙未癒令粉絲心痛

無線娛樂新聞台報導：迪麗熱巴、秦嵐、周也三位女神合體在上海現身宣傳活動，並以一身同系列色彩晚裝現身顯出華麗風格。長期保持住S火辣身型嘅熱巴分享keep fit秘訣時指生活作息好重要，佢日常會保持早睡早起，有適量運動，令自己保持自信，擁有呢股力量就能夠積極面對挑戰。