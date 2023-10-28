迪麗熱巴分享保持體態 秦嵐聲沙未癒令粉絲心痛
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無線娛樂新聞台報導：迪麗熱巴、秦嵐、周也三位女神合體在上海現身宣傳活動，並以一身同系列色彩晚裝現身顯出華麗風格。長期保持住S火辣身型嘅熱巴分享keep fit秘訣時指生活作息好重要，佢日常會保持早睡早起，有適量運動，令自己保持自信，擁有呢股力量就能夠積極面對挑戰。
現年44歲嘅秦嵐一直獲封美魔女，佢早前拍戲時導致聲音沙啞，經過四個月休養仍未痊癒，見佢說話時明顯仲係聲沙沙，睇見都令人心痛，不過作為活動代言人嘅秦嵐好敬業，期間都用盡力氣同大家分享拍攝廣告趣事。
新生代演員周也能夠同兩位咁hit 嘅女神同框十分興奮，又大讚兩位姐姐好靚女，並預告稍後會有更多不同類型作品同觀眾見面。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台